La pepita d'oro da record era così grande che ha fatto diventare milionario lo scopritore

La "Welcome Stranger" è stata la pepita d'oro più grande mai scoperta, un colosso del peso equivalente a quello di un uomo adulto. Era il 5 febbraio 1869 quando, nelle profondità della terra australiana, due minatori, John Deason e Richard Oats, inciamparono in quello che sarebbe diventato il simbolo supremo della febbre dell'oro.

Questo tesoro, estratto dalle viscere della terra vicino alla città di Dunolly, in Victoria, pesava 72 chilogrammi e misurava 61 centimetri in lunghezza, un vero e proprio trofeo di ricchezze naturali che sfidava ogni immaginazione.

La loro scoperta, tuttavia, non fu senza ostacoli: portata con fatica alla banca di Londra per essere pesata, la pepita era così imponente da non poter essere misurata interamente sulla bilancia e dovette essere spezzata prima di poter essere valutata.

Nonostante ciò, i due uomini ricevettero una somma che oggi equivale a quasi 2 milioni di sterline, un premio maestoso per una scoperta senza precedenti. La "Welcome Stranger" fu poi fusa in lingotti, ma la sua leggenda continua a vivere attraverso repliche e racconti, un monumento alla fortuna e all'audacia umana.

Oggi, invece, questo metallo prezioso supera il valore dell'oro e una domanda si sono chiesti gli esperti: l'oro sulla Terra potrà mai finire? Spoiler: sì, ma la maggior parte si trova talmente in profondità che estrarlo sarà veramente difficile (sarà più facile recuperarlo dagli asteroidi).