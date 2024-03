La più grande pepita d'oro del Regno Unito è stata trovata, ecco quanto vale

Richard Brock ha trovato quella che potrebbe essere la più grande pepita d’oro mai trovata nel Regno Unito, con un peso di 64,8 grammi e dal valore stimato di £ 30.000. Nello specifico, il ritrovamento è stato possibile nelle colline dello Shropshire, in Inghilterra, tramite metal detector.

Brock non è altro che uno dei tanti appassionati che si è unito a una spedizione organizzata lo scorso maggio nello Shropshire; tuttavia, l’uomo, rispetto a qualcun altro, ha dovuto viaggiare tre ore e mezza da casa sua e ha usato un vecchio dispositivo difettoso, in quanto il suo kit di rilevamento più moderno non dava segni di vita.

Ma questi fattori hanno solo contribuito a rendere la fortuna del cacciatore d’oro ancora più “speziata”. Pochi minuti dopo aver sistemato la sua attrezzatura, ha scoperto quella che è stata soprannominata “la pepita di Hiro”.

“In realtà sono arrivato con circa un'ora di ritardo, pensando di non trovare più nulla", ha raccontato Brock alla società d'aste Mullock Jones.

Oggi esistono tecnologie davvero all’avanguardia per il rilevamento dei metalli, con metal detector che hanno GPS integrati e che sono in grado di contrassegnare reperti e tracciare i percorsi; tuttavia, il buon Brock ha dimostrato che la fortuna prevale su qualsiasi dispositivo high-tech.

“Tutti lì avevano tutto questo kit aggiornato e mi sono ritrovato con tre vecchie macchine, di cui una imballata. Ciò dimostra semplicemente che non importa quale attrezzatura usi, se stai prestando abbastanza attenzione a ciò che potrebbe nascondersi sotto il suolo. Questo fa la differenza," ha concluso.

