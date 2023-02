La più grande pepita d'oro mai trovata pesava quanto un uomo

L'oro è sicuramente uno dei materiali preziosi più famosi della Terra. Certo, esistono minerali che neanche Elon Musk può comprare per via della loro rarità, ma sapete che la pepita d'oro più grande del mondo fu trovata il 5 febbraio 1869 a Victoria, in Australia, e aveva un peso (di 72 chilogrammi) paragonabile a un essere umano?

Un ritrovamento straordinario, ma che non valse la fortuna di trovare qualcosa del genere: dopo che i due uomini portarono la scoperta nella città di Dunolly per essere pesata alla London Chartered Bank, era così grande che non si adattava alla scala per la misurazione e venne (purtroppo) frantumata prima di poter essere fotografata.

I due uomini ricevettero poco meno di 10.000 sterline, mentre se fosse stato trovato oggi un simile cimelio avrebbe fruttato più di 2 milioni di dollari. Il più grosso pezzo d'oro mai scoperto e attualmente esistente è invece la Pepita Canaa che pesa 60 chilogrammi ed è stata scoperta da Julio de Deus Filho in Brasile nel 1983.

Il più grande pezzo di oro grezzo mai trovato da un metal detector, invece, è stato chiamato "Mano della Fede" ed è stato portato alla luce nel 1980 da Kevin Hillier. Quest'ultimo è ora esposto in un casinò di Las Vegas dopo essere stato venduto per oltre 1 milione di dollari (il prezzo è aumentato anche in seguito alle varie storie).

Nonostante ciò, in futuro una foglia potrebbe diventare persino più preziosa dei diamanti.