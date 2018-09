Per Apple Watch Series 4 pre-ordini al di sopra delle aspettative. Delude iPhone XS

A tre giorni dall'apertura ufficiale dei pre-ordini dei nuovi Apple Watch Series 4 e dell'ultima generazione di iPhone, è tempo di tracciare le prime somme sull'andamento registrato. L'affidabile analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, in una nuova nota di ricerca ha fatto il punto della situazione.

Kuo sostiene che i pre-ordini registrati per la quarta generazione di Apple Watch sarebbero "al di sopra delle aspettative" della società, il che non rappresenta certo una sorpresa visto che da molti l'orologio è stato definito come il migliore dei prodotti svelati durante il keynote di mercoledì scorso. La funzionalità dell'elettrocardiogramma, che non arriverà in Italia al lancio, sembra aver colpito molti, insieme allo schermo più grande e le altre novità introdotte.

L'analista si dice certo del fatto che le spedizioni di Apple Watch toccheranno quota 18 milioni di unità nel 2018, con la linea Series 4 destinata a rappresentare tra il 50 ed il 55% di tali ordini.

Discorso diverso invece per i pre-ordini registrati dal nuovo iPhone XS, che sempre secondo quanto dichiarato da Kuo avrebbe riportato dati "inferiori alle aspettative". La motivazione sarebbe da ricercare nel fatto che i clienti starebbero optando per l'iPhone XS Max o l'iPhone XR, motivo per cui Kuo ha deciso di abbassare le previsioni di vendita per il modello da 5,8 pollici, ritenendo che sia destinato a rappresentare solo il 10-15% delle vendite totali dei nuovi iPhone, rispetto ai precedenti 15-20%.

I pre-ordini di iPhone XS Max invece sembrano essere in linea con le aspettative, il che rafforzerà la strategia di Apple per il mercato di fascia alta. "Nel mercato cinese è stata registrata una forte domanda per il modello con scocca dorata, ma hanno avuto un ruolo importante anche il supporto Dual-SIM ed il display più grande. Il tempo di spedizione medio di iPhone XS Max è inferiore a quello del modello top di gamma del 2017: attualmente la stima è di 1-2 settimane contro le 2-3 settimane dello scorso anno. Ciò è dovuto ai miglioramenti alle forniture e la disponibilità più alta. Riteniamo che iPhone XS Max sia destinato a rappresentare il 25-30% delle spedizioni di iPhone nella seconda metà del 2018" si legge nella nota.

Kuo vede anche una prospettiva positiva per iPhone XR, che sarà disponibile in pre-ordine dal 19 Ottobre e potrebbe rappresentare un'ottima offerta per il mercato cinese grazie al supporto Dual SIM ed il prezzo più basso. Il modello secondo l'analista rappresenterà il 55-60% delle spedizioni totali dei nuovi iPhone nel 2018.