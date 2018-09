Per iOS 12 adozione a rilento: installato solo sul 10% dei dispositivi dopo 48 ore

Sono passati poco più di tre giorni dal lancio di iOS 12, e per Apple è già tempo di tirare le prime somme in termini di adozione del sistema operativo. L'ecosistema della Mela è da sempre caratterizzato da una bassa frammentazione rispetto al sistema operativo concorrente Android, ma per la nuova versione l'adozione starebbe procedendo a rilento.

Secondo i dati raccolti dalla società di analisi Mixpanel, nelle prime quarantotto ore dal lancio iOS 12 sarebbe stato installato solo sul 10% dei dispositivi Apple attivi. I dati suggeriscono che il ritmo è più lento rispetto ad iOS 11 ed iOS 10, che sono stati lanciati gli scorsi anni.

Basti pensare che iOS 11 nelle prime ventiquattro ore fu installato sul 10% dei dispositivi, mentre iOS 10 nel 2016 nella prima giornata di disponibilità raggiunse il 14,45% dei devices.

Gli utenti quindi si sarebbero mostrati riluttanti ad installare il nuovo OS, soprattutto dopo i numerosi problemi e bug riscontrati lo scorso anno con iOS 11, che in molti hanno etichettato come il sistema operativo più buggato rilasciato dalla Mela negli ultimi tempi.

Secondo alcuni rumor, sarebbe proprio questa la motivazione per cui Apple avrebbe deciso di mettere da parte una possibile rivoluzione a livello di design e funzionalità, preferendo novità di minore importanza e garantendo un supporto a dispositivi più datati su cui sono stati registrati miglioramenti alle performance.

Su iPhone 6 Plus, ad esempio, le app si avviano fino al 40% più velocemente, e la tastiera appare fino al 50% più veloce. L'apertura della fotocamera sulla schermata di blocco per scattare una foto è invece il 70% più rapida. Apple ha anche reso le animazioni più fluide e reattive in tutto il sistema operativo, ma ha apportato delle ottimizzazioni ai carichi di lavoro.