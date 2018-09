Per iPhone XS Max da 256 gb costi delle componenti stimati a 443 Dollari

Come di consueto al momento del lancio dei nuovi smartphone top di gamma, i vari siti ed analisti hanno effettuato delle stime sui costi delle componenti interne. Ad esame, ovviamente, è stato preso iPhone XS Max, la cui variante da 256 gigabyte ha un costo di 443 Dollari se si tengono conto solo delle componenti interne.

L'analisi è stata effettuata da TechInsights, che ha effettuato un teardown del dispositivo per analizzare il costo di ogni singola componente. Vale la pena notare che si tratta di un prezzo di 50 Dollari superiore ai 395,44 Dollari dell'iPhone X da 64 gigabyte, e che in parte proietta anche la differenza di prezzo tra le due diverse varianti.

Secondo gli analisti la componente più costosa di iPhone XS Max è il display, che si aggira sugli 80,50 Dollari. Seguono a ruota il nuovo chip A12 Bionic ed i modem, a 72 Dollari.

La memoria del modello si piazza addirittura terza nella classifica, con un prezzo di 64 Dollari, mentre le altre componenti interne che includono le telecamere, la scocca e le meccaniche avrebbero un prezzo rispettivamente di 44 e 55 Dollari.

Per la batteria invece il costo si aggira sui 9 Dollari, di poco superiore a quella del predecessore.

Ovviamente nell'analisi di TechInsights sono stati presi ad esame solo i costi dei componenti singoli. E' chiaro che il prezzo finale per Apple non sia esattamente questo in quanto entrano in gioco altri fattori quali i costi di marketing e progettazione, ricerca e sviluppo, i costi per l'assemblaggio e la tassazione diversa per ognuna delle componenti. Senza dimenticare i costi di distribuzione per ognuno dei mercati che variano a seconda dei diversi regimi fiscali.

Calcolare i margini di guadagno netti quindi appare evidentemente impossibile, ma il rapporto ci fornisce comunque una fotografia interessante del costo delle componenti che alimentano il nuovo top di gamma.