Per Morgan Stanley la crisi è alle spalle: 'comprate azioni Apple!'

Manca ormai poco all'annuncio dei risultati trimestrali diApple, le cui previsioni sono state ritoccate verso il basso a causa del calo delle vendite di iPhone, ma Morgan Stanley è molto fiduciosa per il futuro e per questo invita gli investitori ad acquistare le azioni della Mela.

Nel rapporto diffuso nella notte italiana, la popolare banca d'investimenti ha affermato che "le cattive notizie sono già state scontate dal valore dello stock azionario", motivo per cui gli analisti ritengono che sia il arrivato il momento per acquistare i titoli della società di Cupertino.

"Riteniamo che il ritiro della domanda crei in realtà un punto di entrata sul valore azionario decisamente attraente, soprattutto considerando il lancio di servizi che sta per essere annunciato e che il prezzo delle azioni di Apple è estremamente prudente e già prevede il ciclo di sostituzione degli iPhone stessi ed un prezzo di vendita medio in controtendenza" afferma Katy Huberty di Morgan Stanley.

A seguito della lettera di Tim Cook, in cui di fatto aveva confermato il calo delle vendite di iPhone, il titolo di Apple ha perso una parte importante del proprio valore, il che ha avuto un impatto anche sulle previsioni degli analisti.

Gli stessi analisti ritengono che il prezzo del titolo sia troppo basso, e per questo consigliano agli investitori di acquistare azioni.