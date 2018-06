Per il noto insider Ming-Chi Kuo, Apple svelerà l'iPhone con schermo LCD a settembre

Anche se non è più associato al gruppo KGI Securities, il nome di Ming-Chi Kuo può ancora essere considerato come una sorta di garanzia: il noto insider in passato ha rivelato informazioni cruciali sui prodotti Apple, informazioni che si sono poi dimostrate veritiere. Ora è tornato alla carica, e nel suo mirino c'è l'iPhone LCD.

Stando alle fonti di Kuo, infatti, il colosso di Cupertino non solo sarebbe al lavoro sulla versione "economica" di iPhone, caratterizzata da uno schermo LCD, ma sta già preparando il suo annuncio che avverrà come di consueto a settembre, in occasione del Keynote annuale.

Il pannello frontale di questo nuovo modello avrebbe causato ad Apple alcune difficoltà di produzione, dovute alla classica forma dello schermo già vista su iPhone X. Implementare il notch anche sullo schermo LCD si sarebbe rivelata una soluzione parecchio costosa, problema che Apple ha risolto rimuovendo alcune feature come il Touch 3D e mantenendo una singola fotocamera frontale.

Al lancio, il prezzo dell'"iPhone LCD" dovrebbe aggirarsi tra i 600 ed i 700 dollari, rendendo questo dispositivo un buon compromesso tra chi vuole uno smartphone esteticamente uguale all'iPhone X ma non è disposto a spendere più di mille dollari.

Sempre secondo Kuo, Apple avrebbe in cantiere anche un iPad Pro dotato di Face ID, ma sprovvisto di Touch ID, oltre ad una versione più economica del MacBook Air e ad un Apple Watch caratterizzato da uno schermo più grande rispetto ai modelli del passato.