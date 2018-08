Per la prima volta è stata osservata l'espulsione di massa di una stella che non è il Sole

Si chiama CME (Coronal Mass Ejection), ovvero espulsione di massa coronale, ed è il fenomeno che, come mostrato in copertina e in fondo alla news, vede l'espulsione di plasma da parte del Sole. Per la prima volta nella storia, grazie all'italiana Costanza Argiroffi, lo stesso fenomeno è stato identificato in una stella diversa dal Sole.

L'astronoma dell'università di Palermo ha trovato le prove di una CME mentre studiava i dati del telescopio Chandra X-ray Observatory, risalenti a 10 anni. Lo studio prevedeva l'analisi dei cambiamenti della lunghezza d'onda dei raggi-X emessi dalla stella HR 9024, che si trova a 450 anni luce dalla terra ed ha una massa 3 volte quella del Sole.

Il materiale rilevato nella stella studiata si sarebbe mosso in un loop composto da due movimenti: in un primo momento si sarebbe esteso nello spazio allontanandosi dalla superficie della stella, per poi riavvicinarsi.

Probabilmente il materiale di una CME non è in grado di sfuggire a stelle con un forte campo magnetico e questo spiegherebbe il continuo loop di allontanamento ed avvicinamento. Questa spiegazione potrebbe anche chiarire il perché non sono masi state avvistate espulsioni di massa coronale prima d'ora.

Una CME nasce quando una stelle "sputa" del plasma che consiste in protoni ed elettroni che, nel caso del Sole, viene rilasciato nello spazio formando il così detto vento solare.

Per vedere degli scatti realizzati grazie al telescopio spaziale Chandra vi rimandiamo ad un'altra news analoga. In quest'ultima news viene mostrata una famiglia di stelle vista tramite i raggi-X.