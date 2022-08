La percentuale della batteria nella barra di stato di iOS 16 è limitata ad alcuni modelli

Nemmeno il tempo di gioire per l'introduzione della tanto attesa funzionalità su iOS 16 Beta 5 che già iniziano a emergere le prime indicazioni relative a limitazioni sulla percentuale della batteria nella barra di stato. Infatti, sembra proprio che questa feature sia disponibile solamente su determinati modelli di iPhone.

Sì, avete capito bene: stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, l'icona con la percentuale della batteria può comparire in alto a destra unicamente in alcuni dispositivi. Più precisamente, questi ultimi sono iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS e iPhone X. Gli altri modelli risultano invece non compatibili.

Si fa dunque riferimento a dispositivi ben noti come iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone XR e iPhone 13 mini, che vengono lasciati fuori dalla lista. Tuttavia, ricordiamo che per ora si tratta di informazioni legate alla versione Beta 5 di iOS 16, destinata agli sviluppatori. Questo significa che potrebbero esserci dei cambiamenti prima dell'arrivo del prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo degli iPhone.

Ricordiamo in ogni caso che Apple aveva rimosso la funzionalità a partire da iPhone X, ovvero da quando la società di Cupertino ha iniziato ad adottare il notch. Insomma, si tratta di una questione che va avanti da lungo tempo e che sembra non essersi ancora "risolta" del tutto.