Ecco perché 14.000 cavalli saranno abbattuti in Australia

In Australia, nel Parco Nazionale di Kosciuszko, si sta attuando un piano di abbattimento di circa 14.000 cavalli selvaggi, noti localmente come Brumbies. Questa decisione è stata presa per ridurre la popolazione di questi animali a 3.000 entro giugno 2027, come richiesto dalla legge australiana.

Il metodo scelto è quello dell'abbattimento aereo, ovvero sparare ai cavalli da un elicottero, una tecnica reintrodotta per raggiungere l'obiettivo prefissato. I Brumbies, portati in Australia dai coloni europei, sono considerati una specie invasiva e il loro numero è stimato in circa 400.000 in tutto il paese.

Metodi come il ricollocamento, la tranquillizzazione e l'abbattimento a terra sono stati utilizzati per controllare la loro popolazione, ma con scarso successo nel ridurre significativamente il loro numero. La decisione di aggiungere l'abbattimento aereo è stata presa dopo un processo di votazione, con il 82% delle 11.002 sottoscrizioni degli stakeholder a favore di questa misura.

L'obiettivo dell'abbattimento è proteggere le specie native delle Alpi australiane, tra cui il pesce galaxias e la rana corroboree del sud. "Le specie native minacciate sono in pericolo di estinzione e l'intero ecosistema è sotto minaccia", ha dichiarato Penny Sharpe, ministro dell'Ambiente dello stato. "Dobbiamo agire" (anche i gatti in Australia sono un grande problema!).

Tuttavia, la decisione è stata contestata dall'Australian Brumby Alliance, che si oppone all'abbattimento e chiede un maggiore impegno e risorse per il trasferimento passivo e il ricollocamento come metodo preferito di gestione della popolazione. La tecnica era stata utilizzata nel 2000 per uccidere circa 600 cavalli in tre giorni, ma il contraccolpo pubblico aveva portato al suo divieto.

Un episodio simile si era verificato qualche anno fa nella terra dei canguri, quando le autorità hanno deciso di abbattere 10.000 cammelli.