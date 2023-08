Ecco perché '30% di pioggia' non significa che c'è il 30% di probabilità che piova

Ah, le previsioni del tempo, quelle enigmatiche percentuali che ci fanno domandare se portare o meno l'ombrello quando usciamo di casa, ma cosa significa davvero quando il meteorologo annuncia un "30% di probabilità di pioggia"? Se pensate che significhi una probabilità del 30% che piova nella vostra zona, beh, preparatevi a una rivelazione.

Non è così semplice come sembra. In realtà, la percentuale di pioggia è calcolata in un modo piuttosto complesso che tiene conto sia della probabilità che piova in una determinata area sia della percentuale di quell'area che sarà effettivamente bagnata a causa delle precipitazioni (a tal proposito, ecco quanto pesa una nuvola).

Il National Weather Service spiega che per calcolare la probabilità di precipitazioni, i meteorologi moltiplicano quanto un'area riceverà questa quantità di pioggia per quanto sono sicuri nella loro previsione che pioverà in quell'area - ovviamente questo metodo non è sempre uguale in tutti i paesi, ma è un buon inizio per capire i calcoli dietro.

Ad esempio, se un meteorologo è 80% sicuro che pioverà, ma prevede che coprirà solo il 50% dell'area di previsione, allora la previsione sarà "40% di probabilità di pioggia". E non è tutto, diverse organizzazioni utilizzano modelli di previsione diversi, il che può portare a previsioni del tempo occasionalmente molto diverse.

Insomma, ecco perché anche con il "20% di probabilità di pioggia" dovete portare con voi l'ombrello (ma attenzione a non aprirlo a casa, porta sfortuna).