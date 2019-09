Perchè, tra 5 miliardi di anni, il sole non diventerà un buco nero

Le stelle sono davvero molte. Si usa dire che siano più dei granelli di sabbia sul pianeta Terra, in realtà sono molte di più! E nonostante questa grande diversità, sappiamo molto sulla loro evoluzione, abbiamo individuato un modello accurato e sappiamo come terminano la loro vita. Principalmente in 3 modi diversi.

Il sole è una stella di medie dimensioni, con una massa di circa 2x1030 kg. Vi sembra poco? La nostra amata Terra arriva a circa 6x1024 kg, il sole è circa 332.946 volte più massiccio della terra. Nonostante questo, non è una stella particolarmente massiccia (rispetto ad altre), certamente lo è troppo poco per divenire ad esempio un buco nero, un oggetto con una forza di attrazione gravitazionale tale che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire. Dovrebbe essere circa 20 volte più massiccio per terminare la sua vita in questo modo. Soltanto stelle di dimensioni così estreme (ma anche più grandi) possono esplodere in una supernova per poi collassare in un buco nero. Alcune stelle, più piccole, sono comunque abbastanza grandi da diventare supernove, ma troppo piccole per diventare buchi neri: collasseranno in strutture super-dense chiamate stelle di neutroni.



Il sole è troppo piccolo anche per questo: Ha solo un decimo circa della massa necessaria per diventare una stella di neutroni. Quindi, cosa succederà al sole?



Tra circa 6 miliardi di anni diventerà una nana bianca. Un piccolo e denso residuo di quella che una volte è stata una stella, risplendente di calore residuo. Quando? Tra circa 5 miliardi di anni (non prendete impegni), quando la nostra amata stella finirà tutto l'idrogeno a disposizione per la fusione nucleare.



Come la maggior parte delle stelle, durante la fase principale della sua vita (quella che sta vivendo anche adesso), il sole crea energia fondendo gli atomi di idrogeno nel suo nucleo, attraverso il famoso processo della fusione nucleare. Potrebbe ancora creare super-billamenti, in oltre. Solo dopo che sarà finito tutto l'idrogeno comincerà a collassare. In questo modo il sole inizierà a fondere elementi più pesanti nel nucleo (principalmente elio), insieme alla fusione del poco idrogeno rimasto in un guscio avvolto intorno al nucleo. La temperatura del sole aumenterà, e gli strati esterni dell'atmosfera solare (sì, hanno un'atmosfera anche le stelle) si espanderanno così lontano nello spazio da inghiottire anche la Terra (ma tranquilli, probabilmente saremo morti già da tempo). Questa fase, chiamata gigante rossa, durerà circa un miliardo di anni prima che il sole finisca per divenire una nana bianca.