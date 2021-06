Perché il 5G non è pericoloso? Ecco cosa dicono gli studi e l'OMS

Le teorie sul 5G sono presenti sul web da tempo ed alcune di queste sebbene siano state ampiamente smentite dalla scienza continuano ad essere riprese da complottisti ed associazioni che si scagliano contro l'installazione delle antenne per la rete di nuova generazione. Vediamo di fare il punto sui motivi per cui non c'è da preoccuparsi.

In questo approfondimento citeremo una serie di documenti emersi ad oggi, 20 Giugno 2021, tra cui le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicate direttamente sul proprio sito web.

In risposta ad una FAQ in merito ai rischi per la salute causati dall'esposizione alle radiazioni 5G, l'OMS osserva che "ad oggi, e dopo molte ricerche effettuate, non è stato provato alcun effetto negativo sulla salute a seguito dell'esposizione alle tecnologie wireless". Viene anche osservato che "sono stati effettuati pochi studi sulle frequenze che saranno utilizzate dal 5G". Il principale effetto osservato riguarda il "riscaldamento dei tessuti" che però è "il principale meccanismo di interazione tra i campi a radiofrequenza ed il corpo umano" ma "all'aumentare della frequenze, è stata osservata una minore penetrazione nei tessuti corporei e l'assorbimento di energia diventa più limitato alla superficie del corpo".

Di recente sul Journa of Explosure Science & Environmental Epidemiology sono state pubblicate due nuove revisioni sul 5G che hanno riguardato 138 studi in cui sono stati rianalizzati oltre 100 esperimenti per capire i possibili pericoli causati dall'esposizione alle onde radio a basso livello sopra i 6GHz. Nel rapporto si legge che "una revisione di tutti gli studi non ha fornito prove sostanziali che le onde radio di basso livello, come quelle utilizzate dalla rete 5G, siano pericolose per la salute umana", in quanto i ricercatori non sono riusciti a trovare "alcuna prova confermata che i campi RF di basso livello sopra i 6 GHz come quelli utilizzati dalla rete 5G sono pericolosi per la salute umana".