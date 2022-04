Perché l'acqua aggiunta in questo bicchiere pieno fino all'orlo non trabocca?

Un video è diventato virale su internet. "Che novità" direte voi, il web è pieno di video virali. È corretto, tuttavia questo ha un particolarità rara: il suo funzionamento può essere spiegato grazie alla scienza, che vi farà capire il motivo per cui l'acqua aggiunta in questo bicchiere pieno fino all'orlo non trabocca.

Il filmato potrete trovarlo in calce alla notizia e per comprendere al meglio il testo di questa notizia vi consigliamo di vederlo. In quello che è stato chiamato "Jenga con l'acqua", i concorrenti, a turno, aggiungono una goccia d'acqua a un bicchiere già pieno. Nonostante le varie aggiunte del liquido nel bicchiere all'orlo, l'acqua contenuta nel contenitore non trabocca. Come mai? No, non c'è nessun trucco, solo fisica.

Si deve ringraziare la tensione superficiale dell'acqua. In poche parole le molecole del liquido sono attratte l'una dall'altra e formano un legame molto debole che consente loro di resistere temporaneamente alla gravità. In questo caso si dice che le molecole d'acqua possiedono una notevole forza di coesione.

Questo è lo stesso motivo che permette alla gocciolina all'estremità di un rubinetto chiuso male di esistere, o il modo con cui alcuni insetti riescono ad appoggiarsi sull'acqua. Il liquido, infatti, crea una sorta di "pellicina" che trattiene in superficie i corpi non troppo pesanti. Tuttavia, questo legame è molto debole e basta un po' di forza in più - o troppo liquido - per rompere la barriera e far sgorgare tutto.

Il "Jenga con l'acqua" è sicuramente un ottimo modo per giocare con gli amici, magari spiegando prima il procedimento che c'è dietro.