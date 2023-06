Perché l'acqua del dispenser del frigo ha un sapore sgradevole?

I dispenser d’acqua nei frigoriferi sono un lusso che spesso trascuriamo, ma è importante che l’acqua abbia un sapore gradevole, eppure di frequente non è così. Come si può superare l’inconveniente?

La soluzione più comune è cambiare i filtri dell’acqua. È sbagliato credere che questi abbiano vita eterna, difatti, andrebbero cambiati ogni sei mesi... Ricordatelo! L’urgenza nasce dal fatto che i filtri raccolgono sporco e batteri, e col tempo ciò potrebbe guastare la qualità dell’acqua.

In secondo luogo, è fondamentale controllare la fonte dell’acqua. Se anche quella degli altri rubinetti ha un sapore avariato, potrebbe essere un problema di approvvigionamento idrico o impianto idraulico, non concernente il frigorifero in sé. Chiediti se hai fatto di recente dei lavori alle tubature, perché ciò prevede la presenza di particelle che influenzano il sapore e l’aspetto dell’acqua.

Un’ulteriore ipotesi riguarda l’inutilizzo del frigo: se per un po’ di tempo non sei stato a casa, l’acqua potrebbe essersi impantanata e questo ne altera il sapore. Se così fosse, ti basta lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto.

Ma tali problematiche potrebbero verificarsi anche nei frigoriferi nuovi, di conseguenza è ritenuto necessario rivolgersi a dei professionisti del settore oppure pulire il dispenser con aceto distillato, in modo da eliminare polvere e detriti accumulati durante la produzione.

Dunque, non allarmarti subito se l’acqua ti sembra diversa dal solito. Con un po’ d’attenzione in più potrai godere del vantaggio di un dispenser che ti versa acqua fresca e pulita direttamente dal tuo frigo!