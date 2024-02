Perché l'acqua di un lago non scompare assorbita dalla terra? Questo è il motivo

Avete mai riflettuto sul perché i laghi, con tutta la loro maestosa estensione d'acqua, non vengano semplicemente assorbiti dal terreno sottostante? Questa domanda, che potrebbe sembrare semplice a prima vista, nasconde dietro di sé una spiegazione scientifica affascinante legata alla permeabilità del suolo.

In effetti, l'acqua di alcuni laghi si infiltra nel terreno, ma questo processo è spesso impercettibile poiché viene compensato da nuove acque provenienti da piogge e altri contributi naturali. La chiave di volta di questo fenomeno risiede nel materiale che compone il fondo del lago e nella sua capacità di lasciar passare l'acqua.

Se il fondo è roccioso e compatto, con pochi spazi vuoti, il liquido fatica a penetrare e tende a rimanere in superficie. Anche nei casi in cui esistono spazi vuoti, il fondo si arricchisce nel tempo di sedimenti come sabbia, limo e argilla, che agiscono come un sigillo naturale riempiendo questi vuoti e limitando ulteriormente l'infiltrazione dell'acqua.

Oltre all'infiltrazione, il liquido dei laghi può evaporare, ma il ciclo biogeochimico dell'acqua garantisce che ciò che viene perso per evaporazione venga in teoria rimpiazzato dalle precipitazioni. Tuttavia, studi recenti hanno mostrato che più della metà dei grandi laghi del mondo sta subendo un processo di prosciugamento, in parte a causa del consumo umano e del riscaldamento globale, che intensifica l'evaporazione.

A proposito, sapete che i laghi spesso si ribaltano?