Perché si acquistano terreni nel metaverso? CEO di casa d'aste risponde al pubblico

Mentre riscuote successo il casinò virtuale nel metaverso di Decentraland, in queste giornate torna a fare scalpore una vecchia notizia relativa all’acquisto di appezzamenti di terreno virtuali per 1,2 milioni di Dollari su Decentraland da parte della casa d’aste Portion. Perché questo investimento? Lo spiega lo stesso CEO.

Come riportato da Business Insider, questo acquisto per il CEO e fondatore di Portion Jason Rosenstein rappresenta l’ottimismo che circonda gli investitori sul metaverso, terra virtuale “super sperimentale” ma che suscita un interesse pari al mercato immobiliare reale.

Completato il 27 gennaio, questo accordo ha visto il pagamento di 425.000 MANA (1,2 milioni di Dollari al cambio in quel periodo) per la nascita del “Portion District” all’interno di Decentraland, un appezzamento di 52 lotti collocato vicino a una strada e a una piazza dove si trovano già altre aziende importanti coinvolte nel metaverso.

Rosenstein ha spiegato: “Abbiamo fatto questo passo da gigante in Decentraland perché gli artisti hanno continuato a chiederci di costruire qualcosa, uno spazio per dare vita agli NFT in un modo nuovo. […] La terra virtuale è il luogo in cui atterrerà la prossima ondata di NFT. Li porterà dai jpeg 2D a un metaverso 3D. Le persone inizieranno a possedere modelli 3D di opere d'arte NFT, ecco perché eravamo così ottimisti nell’ottenere questo importante patrimonio virtuale”.

In termini più semplici, l’affare a sette cifre di Portion per Rosenstein è la rappresentazione chiarissima della passione e dell’azzardo che costituisce il metaverso. Per lui, in una risposta che rivolge al pubblico più critico di NFT e metaverso, gli investimenti di oggi sul metaverso sono esattamente identici all’acquisto di terreni a Manhattan nel 1800: “Nessuno sa davvero qualcosa. Devi solo fare un'ipotesi plausibile e tentare”.

