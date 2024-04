Ecco perché dire addio agli straordinari potrebbe salvarci la vita

Un'indagine durata 30 anni getta luce sull'impatto che il lavoro ha sulla nostra salute. Tra routine monotona e flessibilità oraria, c'è un segreto dietro il vivere bene e in equilibrio con sé stessi. E non si parla del lavoro migliore per dormire, bensì di orario lavorativo.

Wen-Jui Han, luminare della New York University, ha "dissezionato" tre decadi di vita lavorativa di oltre settemila individui, offrendo un quadro chiaro di come l'orario lavorativo influenzi la nostra salute.

Al centro dell'indagine c'era il National Longitudinal Survey of Youth del 1979, che ha seguito americani nati tra il 1957 e il 1964. Dall'analisi emergono cinque tendenze principali, da chi ha vissuto una vita di stabilità lavorativa a chi ha navigato tra orari incerti e lavori precari.

il 10% dei partecipanti erano principalmente disoccupati;

il 26% lavorava stabilmente con un orario fisso;

il 35% lavorava per lo più con orari fissi, ma a volte instabili;

il 12% ha iniziato la propria carriera con un orario fisso, ma in seguito è passato prevalentemente ad un orario di lavoro instabile;

il 17% ha iniziato la propria carriera con un orario fisso per poi passare completamente ad un orario irregolare.

Contrafforte alla narrativa popolare che dipinge la routine lavorativa come nemica del benessere, lo studio propone un verdetto inaspettato: coloro che hanno mantenuto una costanza nell'orario lavorativo tradizionale sono quelli che si godono una salute migliore a 50 anni.

Al contrario, chi ha vissuto tra straordinari e turni irregolari porta il fardello di una salute più fragile e una maggiore propensione alla depressione una volta superata la soglia dei sessant'anni. E non si parla di depressione sviluppata dal mangiare patatine fritte, ma di una cosa più seria.

In definitiva, l'orario di lavoro associato ai minori rischi per la salute secondo lo studio è la tradizionale settimana lavorativa di cinque giorni con orari fissi, comunemente conosciuta come l'orario "9 a 5".

