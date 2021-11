Perché sugli aerei di linea non vengono messi paracadute per tutti i passeggeri?

Le probabilità che un aereo possa cadere sono (fortunatamente!) davvero esigue. Secondo uno studio di un professore di Harvard del 2006, le probabilità di morire in un incidente aereo sono 1 su 11 milioni. Tuttavia, nonostante questo dato faccia ben sperare, perché gli aerei per una maggiore sicurezza non hanno paracadute per ogni passeggero?

I motivi sono tanti e tutti ugualmente validi. Il primo riguarda sicuramente i costi. Montare un paracadute sotto ogni sedile occuperebbe molto spazio, aggiungerebbe molto peso extra all'aereo e ci sarebbero bisogno di controlli di manutenzione ordinari per verificare l'integrità dei dispositivi: tutto ciò renderebbe i voli molto più costosi e meno accessibili (a proposito, vi siete mai chiesti perché gli aerei sono bianchi?).

Un altro motivo, sicuramente molto valido, è che i passeggeri non sono addestrati all'uso: senza addestramento i passeggeri non riuscirebbero neanche a indossare i paracadute... figuriamoci ad utilizzarlo correttamente. Non esiste, inoltre, un modo semplice per saltare fuori dai tipici aerei di linea e si dovrebbero riprogettare completamente le uscite degli aerei. Il motivo è semplice: saltando dall'entrata standard, il paracadutista potrebbe colpire la coda o l'ala (si dovrebbe installare una rampa di lancio sul retro della cabina).

Considerando per assurdo che ogni passeggero avesse a disposizione un paracadute e che sia riuscito ad utilizzarlo, le probabilità di salvezza di ogni persona sull'aereo rimangono comunque basse. Per un atterraggio in sicurezza le persone dovrebbero trovarsi in una situazione ottimale: dovrebbero trovarsi alla luce del giorno, sulla terraferma e ci dovrebbe essere il tempo necessario per far evacuare correttamente tutti i passeggeri.

Insomma, sicuramente questa opzione dei paracadute non sembra essere ottimale, e si dovrebbe confidare più sulla tecnologia che sta rendendo gli incidenti aerei sempre più rari (come quando due aerei si sono scontrati in cielo ma senza alcun morto).