Perché negli aerei non c'è la fila numero 13? Le motivazioni ti stupiranno

Anche se credi di saper pilotare un aereo, probabilmente non avrai mai notato che in (quasi) tutti gli aerei non c’è la fila di posti numero 13. Cerchiamo di capire cosa si nasconde dietro questa bizzarra scelta.

Secondo Travel + Leisure, una delle motivazioni principali per cui le compagnie aeree saltano i numeri delle file, è decisamente pragmatica e non riguarda solo il numero 13. Il Boeing 737 non ha le file 4, 5 o 6 per offrire più spazio alle file 1, 2 e 3, tutte in prima classe. Le altre file vengono saltate per facilitare la prenotazione e la ricerca dei posti, oltre che per mantenere un numero di fila finale uniforme come 30 o 40.

Nell'estate del 2023, la portavoce della United Airlines Linda Jojo, ha rivelato un'interessante nota aziendale al Washington Post. A quanto pare, la compagnia aerea non ha una fila 13 su alcuni dei suoi aerei e uno sguardo superficiale alla flotta lo conferma: il Boeing 777-200 salta le file 13 e 14; l'Airbus A319 elimina le file dalla 12 alla 14; l'Airbus A320 non prevede assolutamente la fila in questione.

Anche altre compagnie aeree come Lufthansa e Ryanair evitano il numero di fila. Ma siamo sicuri non vi siano motivazioni dovute alla scaramanzia?

Alcune compagnie aeree, tentano di eliminare i numeri "non graditi" dalle diverse culture. Ad esempio le rotte da e per l’Italia e il Brasile potrebbero saltare la riga 17, mentre in Cina tocca al numero 14. Anche alcuni hotel saltano talvolta il 13° piano. Fortunatamente, come dimostra la fila 13 presente sull’Airbus A220-100 di Delta, si tratta di una "regola" che non vale per tutti.

Dopo aver visto come sia possibile vivere in un aereo e considerando oltre agli aspetti pratici e organizzativi che abbiamo visto, anche la componente "scaramantica" di queste decisioni, ecco infine una piccola curiosità che alimenta la superstizione e che di scientifico ha, ovviamente, ben poco. Molti di voi saranno curiosi di sapere che l’incidente del 1972 sulle Ande che portò al necessario cannibalismo un gruppo di giocatori di rugby, accadde venerdì… 13.

