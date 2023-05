Perché alcuni alberi muoiono senz'acqua e altri si riprendono?

La maggior parte degli studi sugli impatti della siccità sulle piante vengono condotti... almeno fino ad oggi. Barbara Beikircher, ecofisiologa dell'Università di Innsbruck in Austria, ha infatti escogitato un approccio diverso: ha portato il laboratorio sugli alberi.

Nella foresta di Kranzberg, fuori Monaco, il team di ricerca ha letteralmente riempito i boschi di abeti rossi e faggi maturi con sensori a ultrasuoni impermeabili. In tutto ciò, gli studiosi hanno ricreato delle condizioni di siccità artificiale per studiare i vari comportamenti.

Cinque anni di costante monitoraggio hanno rivelato che i faggi (Fagus sylvatica) sono più resistenti alla siccità degli abeti rossi (Picea abies). Ma a cosa è dovuta tale diversità?

Le piante che piangono, probabilmente stressate dalla siccità, hanno prodotto più segnali ultrasonici rispetto agli alberi esposti alle piogge estive. Tali onde acustiche rimbalzano formando bolle d'aria chiamate "embolie" nel sistema vascolare degli alberi che procede normalmente verso l'alto.

Se però non c'è abbastanza acqua nel terreno, questa spinta verso l'alto può generare delle embolie che ostruiscono i vasi. Negli esperimenti, gli abeti rossi facevano molto più rumore dei faggi, suggerendo che avevano molte più embolie.

I faggi hanno sofferto meno embolie rispetto all'abete rosso, anche se hanno mantenuto i pori aperti più a lungo delle conifere. Forse è perché i faggi hanno radici che si estendono in un terreno più profondo e umido, oltre a riserve idriche più robuste, affermano gli autori.

Inoltre, gli alberi possono prevenire le embolie chiudendo i pori sulle loro foglie, ma c'è un compromesso non indifferente. In questo modo si interrompe la fornitura di anidride carbonica che guida la fotosintesi, che produce i carboidrati e gli zuccheri di cui gli alberi hanno bisogno per vivere e crescere. In condizioni di siccità, gli alberi affrontano dunque una scelta terribile "tra morire di fame e morire di sete", afferma Beikircher.

Alla fine dell'esperimento, il team ha totalmente inzuppato il terreno di acqua. Tutti gli alberi si sono ripresi bene e i tassi di fotosintesi negli alberi precedentemente aridi hanno raggiunto i livelli degli alberi nei gruppi di controllo.

Il dato allarmante però, viene dalle riserve idriche degli abeti, che erano ancora esaurite. Una stagione di pioggia non è quindi stata sufficiente per aiutare questi alberi a riprendersi completamente. A questo punto non è chiaro se gli abeti rossi possano ricostituire le loro riserve dopo una siccità prolungata.

Dopo aver visto l’albero più vecchio d’Italia, da questo studio è evidente che le specie che possono resistere a condizioni di siccità e riprendersi più rapidamente potranno diventare più popolose nelle foreste future a seguito dei cambiamenti climatici. Ciò purtroppo comporterà numerose conseguenze per interi ecosistemi.