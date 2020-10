Perché alcune persone di vedono 'magre' nonostante i loro muscoli?

Circa un giovane uomo su dieci che va in palestra nel Regno Unito soffre di quella che viene chiamata dagli esperti "dismorfismo muscolare", una condizione psicologica caratterizzata da una insoddisfazione del proprio livello muscolare, anche in presenza di un fisico marmoreo e scolpito.

Si ritiene che ci siano molte ragioni alla base di questo meccanismo psicologico, ma i ricercatori hanno scoperto che la pressione dei media e dei social, insieme al cambiamento delle idee sulla mascolinità, possano essere le cause. Le persone con dismorfismo muscolare credono che il loro corpo sia troppo piccolo, magro o non sufficientemente muscoloso. Per questo motivo diventano fissati per la dieta, la palestra e l'allenamento.

Attualmente la diagnosi di dismorfismo muscolare è ancora difficile da diagnosticare. In generale, la maggior parte degli esperti concorda che le persone con questa condizione psicologica tendono a fare uso di steroidi, hanno sintomi di disturbi alimentari e una maggiore insoddisfazione del loro corpo, per quanto riguarda aspetto, peso e muscolosità.

La dismorfia muscolare tende a colpire gli uomini tra i 20 e i 30 anni, sebbene l'età media di insorgenza sia di 19 anni. Ci sono molte ragioni per cui una persona può sviluppare dismorfismo muscolare ed è unica per ogni soggetto. Questa condizione - la maggior parte delle volte - è legata alla convinzione che un fisico muscoloso sia l'ideale; una convinzione alimentata dai media, dalle pressioni sociali e dalla famiglia.

Poche ricerche hanno esplorato le opzioni di trattamento per la dismorfia muscolare. Una revisione suggerisce che la terapia cognitivo comportamentale, la ristrutturazione del pensiero e la terapia familiare possano tornare utili.