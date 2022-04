Perché alcune uova degli uccelli sono così colorate?

Le uova di gallina che compriamo al supermercato hanno all'incirca tutti gli stessi colori, o sono bianche o sono marroni. Le uova degli uccelli che si trovano in natura, invece, hanno tonalità incredibili e molto varie: per quale motivo esiste questa differenza?

Questa domanda è stata a lungo oggetto di dibattito e probabilmente ci sono molte ragioni. Uno di questi è stato il camuffamento: quando si trovano in un nido potenzialmente visibile ai predatori, gusci di un colore differente dal bianco potrebbero avere più possibilità di sopravvivere.

Un altro motivo per l'esistenza di uova colorate è per riconoscere il parassitismo. Alcuni uccelli, infatti, depositano i loro piccoli all'interno di altri nidi di specie differenti, con la speranza che i "padroni di casa" non si accorgano dell'intruso, covandolo come se fosse loro. Quindi, il colore potrebbe essere una sorta di "simbolo di riconoscimento" tra una specie e un'altra.

Tuttavia la risposta non è semplice e le ragioni potrebbero anche essere altre. Ad esempio, i pigmenti dei gusci contengono anche molecole attivate dalla luce che proteggono dalle infezioni. Uno studio pubblicato qualche tempo fa sulla rivista Nature Ecology and Evolution ha scoperto che le uova sono più marroni per gli uccelli che nidificano in climi freddi con poca luce solare. La necessità di questo adattamento ha senso perché i colori più scuri assorbono e trattengono il calore meglio dei colori più chiari. Questo fenomeno è stato riscontrato in tutto il regno animale.

Il motivo dell'esistenza di questi colori potrebbero essere molteplici, ma non è un "evoluzione" recente, poiché tale meccanismo esisteva anche ai tempi dei dinosauri.