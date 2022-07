Perchè Amazon ha aumentato i prezzi del Prime in Italia? Analizziamo le ragioni

Nella giornata di ieri Amazon ha annunciato l’aumento dei prezzi del Prime in Italia, il cui importo passerà per i rinnovi successivi al 15 Settembre a 49,90 euro all’anno e 4,99 Euro al mese dai 36 e 3,99 Euro attuali. Ma quai sono le ragioni ufficiali e non?

Nella mail inviata agli utenti, il colosso di Seattle ha spiegato che le motivazioni sono legate ad un “aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”. Pesa infatti l’inflazione che a livello mondiale sta toccando livelli preoccupanti, al punto che le banche centrali si stanno muovendo per tenere sotto controllo il costo del denaro ed evitare che vada fuori controllo.

Tuttavia, in molti hanno osservato come il rincaro arrivi proprio nel mese del debutto su Prime Video della serie tv Gli Anelli del Potere ambientata nel mondo de Il Signore Degli Anelli. I costi di produzione potrebbero aver influito in maniera importante su questa decisione, che era comunque nell’aria da tempo visto che anche in altri mercati Amazon ha annunciato rincari negli ultimi anni. A ciò si aggiunge anche l’acquisizione dei diritti tv della Champions League che dallo scorso anno permette agli utenti di seguire la partita del mercoledì in maniera completamente gratuita su Prime Video sfruttando l’abbonamento.

Sui rincari di Prime Video si è mosso anche il Codacons, che ha chiesto ad Amazon di tornare sui propri passi.