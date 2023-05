Perché Amazon si chiama così? Le motivazioni della scelta di Jeff Bezos

Molti tra di voi saranno sicuramente soliti effettuare ordini su Amazon, guardare contenuti su Prime Video e così via, vista l'importante diffusione raggiunta dai servizi del colosso dell'e-commerce. Tuttavia, vi siete mai chiesti qual è l'origine del nome Amazon? Potrebbe essere più "sofisticata" di quel che pensate.

Come abbiamo già spiegato nell'approfondimento relativo alla storia di Amazon, infatti, prima di arrivare al nome che ha reso celebre il portale e-commerce è stato necessario passare per svariati ragionamenti e ovviamente altre idee. Ad esempio, a inizio 1994 il nome scelto era Cadabra Inc, ma questa è un'altra storia.

Il fatto è che di mezzo, come ben potete immaginare, c'è il Rio delle Amazzoni, ovvero il fiume più lungo della Terra. La questione non è però così semplice, dato che ci sono svariate ricostruzioni relative al motivo per cui Bezos arrivò a questo nome, cosa avvenuta attorno al 1995. Una ricostruzione largamente diffusa mette al centro della scelta semplicemente la lunghezza del fiume: non solo il Rio delle Amazzoni è il più lungo, ma il secondo fiume "in classifica" non si avvicina neanche lontanamente a quest'ultimo.

Secondo questo tipo di ragionamento, Bezos avrebbe dunque scelto il nome per sottolineare la "grandezza" a cui aspirava l'azienda. Tuttavia, il portale Rewind & Capture delinea un quadro più ragionato, in cui il fondatore scelse il nome Amazon anche per motivi strategici. All'epoca, infatti, i siti Web erano elencati in ordine alfabetico, cosa che avrebbe posizionato un nome con la "A" in alto e fatto ottenere un potenziale "vantaggio competitivo" all'azienda.

L'altro aspetto che emerge dalla ricostruzione di Rewind & Capture è che Bezos non avrebbe scelto il Rio delle Amazzoni in quanto fiume più lungo, bensì per evocarne il bacino idrografico. Sembra dunque che nell'idea del fondatore si volesse trasmettere la sensazione di una vasta selezione di prodotti acquistabili dall'utente, che all'epoca significava ampia scelta in termini di libri (quello è stato il business di partenza).