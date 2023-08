Perché Amazon non accetta PayPal? La storia coinvolge anche eBay

Se siete soliti effettuare acquisti mediante lo store e-commerce Amazon, saprete bene che in quel contesto non risulta possibile pagare con PayPal. Eppure, quest'ultimo è un servizio particolarmente popolare, tanto che molti altri negozi online permettono di farne uso. Ma qual è il motivo dietro a questa "mancanza"? Vale la pena approfondire.

Ebbene, la storia dell'assenza di PayPal tra i metodi di pagamento "supportati" da Amazon non è di certo nuova e infatti sembra trovare le sue radici in una vicenda che forse chi ha un po' più di anni sulle spalle si ricorderà. Di mezzo c'è eBay, popolare negozio e-commerce da sempre tra i principali rivali dell'azienda di Andy Jassy, che storicamente dispone di una forte partnership con PayPal.

Per intenderci, dal 2002 al 2015 PayPal era una società controllata da eBay. Certo, poi c'è stata una scorporazione che ha portato PayPal a diventare una realtà indipendente, ma nel recente passato ci sono ancora accordi importanti tra le due aziende. Non sembra insomma essere un caso che sia sul portale ufficiale di PayPal che sul sito Web ufficiale di eBay venga messa ben in evidenza la possibilità di effettuare pagamenti in questo modo in quella sede.

Non è però probabilmente solamente questo il motivo dietro alla questione, visto che sul tutto potrebbero pesare, ad esempio, i costi legati al servizio e l'esistenza di Amazon Pay, che sin dal suo lancio in Italia, avvenuto nel 2017, è stato descritto come una sorta di rivale di PayPal. Insomma, sembrano esserci buoni motivi per cui ancora oggi su Amazon non risulta possibile utilizzare questo metodo di pagamento.