Perché Amazon Prime Video si vede a scatti? Alcune possibilità

Dopo aver trattato la questione dell'arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video anche in Italia, è giunto il momento di tornare a fare riferimento in questa sede al popolare servizio di streaming. A tal proposito, potreste voler essere a conoscenza di alcune possibilità che potrebbero farvi risolvere i problemi di buffering.

La prima questione che potreste voler tenere a mente è indubbiamente rappresentata dai requisiti di velocità della connessione a Internet. Per intenderci, usualmente è nell'ambito delle linee guida ufficiali Amazon, ad esempio di quelle relative alla visione delle partite di Champions League, che si legge che "Prime Video consiglia una velocità minima di 1 Mbps per l'SD e 5 Mbps per l'HD". Per quel che riguarda il 4K, invece, generalmente si fa riferimento a 25 Mbps. Potreste insomma voler magari effettuare uno speedtest su Fast.com per comprendere la situazione ed eventualmente tentare un riavvio del router (e magari anche del dispositivo).

Nel caso in cui, invece, la connessione a Internet risulti in linea con le richieste a livello di larghezza di banda, potrebbe interessarvi "mettere mano" alle opzioni di riproduzione. Abbiamo già illustrato tale questione nel nostro approfondimento relativo alla gestione della qualità su Amazon Prime Video, ma sappiate che nell'ambito delle impostazioni dell'applicazione ufficiale per dispositivi mobili, ad esempio, c'è proprio una sezione "Streaming e download" che vi consente di selezionare, in termini di "Qualità streaming", preset come "Risparmio dati" e simili.

In conclusione, un altro aspetto che potreste voler tenere a mente è l'aggiornamento dell'app di Prime Video all'ultima versione. Per il resto, potreste magari reputare interessante dare un'occhiata anche alle FAQ ufficiali di Amazon Prime Video relative proprio alla riproduzione dei contenuti.