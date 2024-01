Perché amiamo stare con determinate persone anziché con altre? Lo spiega la scienza

Gli scienziati hanno appena scoperto perché, nonostante ci siano fattori razionali canalizzanti, preferiamo inconsciamente e “senza motivo” passare del tempo con una persona anziché un'altra.

L’arvicola della prateria, un piccolissimo roditore simile a un topo, è in grado di strutturare legami monogami, un po’ come i pinguini. Ovviamente, oltre a renderli adorabili, sono una preziosa fonte di informazioni per gli scienziati; infatti, Zoe Donaldson e i suoi colleghi hanno scoperto cosa accade nel loro cervello quando le partnership vengono create e interrotte.

Donaldson, professore associato di neuroscienze comportamentali alla CU Boulder, ha affermato che nel nostro cervello è stata lasciata una “firma biologica del desiderio”, in grado di giustificare perché amiamo stare con determinate persone.

“Come esseri umani, il nostro intero mondo sociale è fondamentalmente definito da diversi gradi di desiderio selettivo di interagire con persone diverse, che si tratti del tuo partner romantico o dei tuoi amici più stretti. Questa ricerca suggerisce che alcune persone lasciano un’impronta chimica unica nel nostro cervello che ci spinge a mantenere questi legami nel tempo”.

Grazie a sofisticate tecniche di neuroimaging all'avanguardia, per osservare in tempo reale le interazioni, si è scoperto cosa avviene nel cervello delle arvicole quando venivano separate dai loro partner. La prima coppia di roditori era divisa da una porta, che si apriva con una leva; la seconda, invece, da un recinto che l’arvicola femmina avrebbe dovuto scavalcare.

Ciò che ci spinge a ricercare la ricompensa risiede nel nucleo accumbens, una parte del nostro cervello che viene inondata di dopamina quando vogliamo ardentemente qualcosa. Grazie a sensori a fibra ottica, si è constatato che, quando i roditori si sono riuniti, si sono scatenate massicce dosi di dopamina, tanto da donare all’autrice Anne Pierce uno spettacolo di luci, “simile a un rave”.

Quindi, quando siamo con il nostro partner, rilasciamo molta più dopamina rispetto a quando parliamo con uno sconosciuto e il nostro cervello ricorda quella sensazione e la ricerca.