Ecco perché l'amore è biologicamente indispensabile come l'ossigeno che respiriamo

Possiamo vivere senza l’amore? Per molti anni, la neuroscienziata Stephanie Ortigue ha creduto che la risposta fosse sì. Anche se ha studiato la scienza delle connessioni umane, Ortigue - figlia unica e, tra i 20 ei 30 anni, felicemente single - non riusciva a coglierne completamente l'importanza nella sua stessa vita.

"Mi sono detta che essere distaccata mi rendeva una ricercatrice più obiettiva: potevo investigare l'amore senza essere sotto il suo incantesimo", scrive nel suo nuovo libro, Wired for Love: A Neuroscientist's Journey Through Romance, Loss and the Essence of Human Connection.

Ma poi, nel 2011, all'età di 37 anni, ha incontrato John Cacioppo a una conferenza di neuroscienze a Shanghai. Cacioppo, che ha reso popolare la teoria secondo cui la solitudine prolungata può essere tossica per la salute quanto il fumo, l'ha incuriosita. I due scienziati si innamorarono perdutamente e si sposarono. Ha preso il suo cognome e presto sono diventati colleghi della Pritzker School of Medicine dell'Università di Chicago (dove ora dirige il Brain Dynamics Laboratory).

Wired for Love è la storia neurobiologica di come l'amore ricabla il cervello. È anche una storia d'amore personale, che ha preso una piega triste quando John è morto di cancro nel marzo 2018. In un'intervista, Ortigue discute cosa fa esattamente l'amore al cervello, come combattere la solitudine e come l'amore sia, letteralmente, un prodotto dell'immaginazione.

“Quando ci siamo incontrati per la prima volta, abbiamo parlato per tre ore, ma non avvertivo che il tempo passava. Provavo euforia, per la scarica di dopamina. Arrossii, segno di adrenalina. Ci siamo avvicinati, fisicamente, e abbiamo iniziato a imitarci inconsapevolmente. Questo è dovuto all'attivazione dei neuroni specchio, una rete di cellule cerebrali che si attivano quando ti muovi o senti qualcosa e quando vedi un'altra persona in movimento. Quando hai una forte connessione con qualcuno, il sistema dei neuroni specchio viene potenziato”.

“Quando ci innamoriamo di qualcuno, la prima cosa che notiamo è quanto ci si sente bene. È perché il cervello rilascia neurotrasmettitori di benessere che migliorano il nostro umore. Quando troviamo l'amore, è come avere fuochi d'artificio biologici. La nostra frequenza cardiaca è elevata; i nostri livelli del cosiddetto ormone dell'amore, ossitocina, stanno aumentando, il che ci fa sentire connessi. I nostri livelli dell'ormone e del neurotrasmettitore noradrenalina stanno aumentando, il che ci fa perdere la cognizione del tempo; i nostri livelli di adrenalina aumentano, che dilata i capillari nelle nostre guance e ci fa arrossire.

Nel frattempo, i nostri livelli di serotonina, un ormone chiave nella regolazione dell'appetito e dei pensieri invadenti e ansiosi, diminuiscono. Quindi, quando siamo innamorati, potremmo ritrovarci a mangiare in modo irregolare o a fissarci su piccoli dettagli”.

“Quindi, quando iniziamo a provare un profondo senso di calma e appagamento con il nostro partner, si illuminano aree cerebrali che attivano non solo le emozioni di base, ma anche funzioni cognitive più complesse. Questo può portare a diversi risultati positivi, come la soppressione del dolore, una maggiore compassione, una migliore memoria e una maggiore creatività. L'amore sembra un superpotere che fa prosperare il cervello”.