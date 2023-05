Perché a queste anguille cresce della pelle sopra l'occhio sinistro?

Di creature particolari sul nostro pianeta ce ne sono davvero tantissime e gli scienziati quasi faticano a studiarle tutte. Recentemente, infatti, la loro lente di ingrandimento si è posata sopra l'Uropterygius cyamommatus, la prima specie di murena conosciuta per abitare le grotte anchialine con una caratteristica peculiare.

Durante delle spedizioni nelle caverne, gli scienziati hanno trovato due esemplari che non avevano gli occhi sinistri visibili. Ciò suggerisce che le anguille possano adattarsi al loro ambiente cupo diventando cieche, un occhio alla volta.

"Le proporzioni dei loro occhi sono le più piccole che abbiamo mai visto nelle murene, quindi ipotizziamo che ciò possa essere il risultato dell'adattamento all'ambiente afotico o di scarsa illuminazione", afferma Wen-Chien Huang, uno studente di dottorato in biotecnologie marine presso il National Sun Yat-sen University di Taiwan e autore principale dello studio.

L'Uropterygius cyamommatus è una creatura che è stata caratterizzata come specie solo da poco, mentre non è ancora chiaro perché abbiano deciso di vivere solo all'interno di grotte. "Penso che uno dei motivi per cui siano andati ad abitare le grotte sia la fonte di cibo, poiché ci sono abbondanti crostacei all'interno", continua Huang.

Tornando alla domanda iniziale: perché hanno la pelle sopra gli occhi? I ricercatori pensano sia frutto dell'evoluzione in azione. In assenza di luce, infatti, la pelle che invade gli occhi delle anguille potrebbe risparmiare loro l'alto costo energetico associato alla vista; sono tante le creature che, a causa della loro vita nell'oscurità, diventano cieche perché gli occhi non gli servono più.

Si tratta, insomma, di evoluzione al lavoro.