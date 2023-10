Perché gli animali continuano ad evolversi in talpe?

La talpa rappresenta un modello di successo che ha ispirato l'evoluzione di diverse creature. Questi piccoli mammiferi, con le loro zampe scavatrici, la vista scarsa e una predilezione per gli insetti che vivono nel terreno, sono perfettamente adattati alla vita sottoterra.

La cosa sorprende è che questa "formula" di mammifero sotterraneo si è rivelata talmente vincente da evolversi indipendentemente in diverse parti del mondo. Se pensiamo alle talpe, ci viene in mente la famiglia Talpidae, che comprende le vere talpe e si trova nell'emisfero settentrionale tra Nord America ed Eurasia. Ma la natura non si ferma qui.

In Africa subsahariana, ad esempio, abbiamo la talpa dorata, che pur avendo caratteristiche simili alle talpe vere, appartiene a una famiglia completamente diversa, la Chrysochloridae. E poi ci sono le talpe marsupiali dell'Australia, che, pur somigliando alle talpe, discendono da marsupiali come canguri e koala. Ma la regina di tutte le creature simili a talpe è senza dubbio il ratto talpa nudo.

Questo roditore ha adottato molte delle caratteristiche tipiche di questi animali, ma con alcune sorprendenti peculiarità. Non sente il dolore, è resistente a molte forme di cancro e può sopravvivere in ambienti privi di ossigeno per quasi 20 minuti (anche la talpa con il muso stellato è molto strana). E come se non bastasse, vive in colonie simili a quelle delle api, con una struttura sociale cooperativa.

In conclusione, la natura sembra avere una certa predilezione per le creature che vivono sottoterra, e la talpa ne è la prova vivente.