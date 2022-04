Perché gli animali si leccano le ferite? Risponde un esperto

Sono tanti gli animali che usano "leccarsi le ferite" per riprendersi da un infortunio. Non solo i cani: anche topi e formiche, ad esempio, lo fanno. Come mai? Leccare le ferite è una risposta istintiva, affinata dalla selezione naturale, che può alleviare l'irritazione e il dolore.

La risposta è da ricercare in gran parte nelle azioni autolenitive e nelle proprietà curative della saliva. Addirittura, secondo il dottor Benjamin Hart, veterinario in pensione e professore emerito presso l'Università della California, leccarsi le ferite potrebbe persino aiutare le lesioni a riprendersi più velocemente.

La leccata, infatti, può rimuovere detriti, come sporco o frammenti di pelle da una ferita, aiutando ad alleviare il dolore. "Leccare le ferite è un istinto nei cani che risale all'antenato lupo", continua Hart a LiveScience.com. "Hanno una ferita. Hanno l'istinto di leccarla: la tengono pulita e lava via lo sporco e la sporcizia."

Uno studio dell'esperto, inoltre, ha perfino affermato che la saliva di alcuni animali (tra cui l'uomo) ha proprietà antibatteriche e di promozione della crescita dei tessuti e dei nervi che accelerano la guarigione. La saliva del cane è inoltre efficace nell'uccidere lo Streptococcus canis, che infetta principalmente gli animali, e l'E. coli.

Tuttavia, nell'era moderna, leccarsi le ferite non è minimamente paragonabile alla medicina veterinaria. L'azione potrebbe perfino aumentare il rischio di infezione introducendo batteri della bocca nel sito ferito. "Le cose che si evolvono non sono corrette al 100%", afferma infine Hart. "Devono essere utili il 75% delle volte o il 50% delle volte, e saranno comunque mantenuti dalla selezione naturale perché è meglio di niente".

