Perché gli animali hanno pupille così differenti? C'è un animale che batte tutti

Una recente ricerca condotta da Marty Banks del Laboratorio di percezione visiva dell'UC Berkeley ha esplorato il motivo per cui gli animali si ritrovano pupille di forme diverse. I risultati mostrano che ne esistono principalmente tre per le creature terrestri: circolari, a fessura verticale e allungate orizzontalmente.

Le pupille orizzontali, ad eccezione di un singolo caso, sono associate agli animali preda. Questi animali tendono ad avere gli occhi ai lati della testa, non frontali come gli umani, permettendo loro una visione quasi a 360 gradi. La pupilla allungata orizzontalmente beneficia questa visione panoramica lasciando entrare più luce, migliorando così la visibilità.

Inoltre, la ristrettezza verticale della pupilla affila i contorni orizzontali che l'animale potrebbe vedere, utile per posizionare i piedi mentre tenta di sfuggire a un predatore. Per quanto riguarda le pupille a fessura verticale, si trovano spesso in animali con occhi frontali, che sono molto probabilmente predatori, in particolare predatori d'agguato come il gatto domestico.

Gli animali più alti nella famiglia dei predatori tendono ad avere pupille circolari, come leoni e tigri, mentre quelli più bassi, come i gatti domestici, hanno pupille a fessura verticale. Questa differenza è legata all'uso della sfocatura come indicatore di distanza, più utile se l'occhio è vicino al suolo. Esiste però una grande eccezione che sfugge a queste regole: la mangusta (una piccola creatura davvero terribile).

Questo piccolo mammifero carnivoro ha occhi frontali, quindi ci si aspetterebbe pupille verticali o rotonde, ma sorprendentemente ha pupille orizzontali. Questo caso rimane un grande enigma per gli scienziati, che non riescono ancora a spiegarlo.