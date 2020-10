Ecco perchè gli animali di questo zoo sono ben disposti verso le visite mediche

Gli esperti del Werribee Open Range zoo hanno insegnato agli animali a presentarsi spontaneamente e liberamente alle visite per salvaguardare la loro salute con un metodo intelligente.

Prendersi cura degli animali di uno zoo è fondamentale ma, ovviamente, non sempre facile. Visto che gli animali non possono parlare con i veterinari è fondamentale fare, periodicamente, delle osservazioni e delle analisi per accertarsi della loro salute e curare, sul nascere, malattie che potrebbero portare l’animale alla morte. Tuttavia, queste analisi periodiche possono non essere sempre di facile realizzazione. Prendiamo, per esempio, i grossi felini che vivono negli zoo. Non è facile prelevare il sangue da questi grossi animali quando sono svegli e attivi ma, d’altro canto, ricorrere ogni volta all’anestesia comporta dei rischi per l’animale e ingenti spese per lo zoo che deve provvedere a pagare un team di esperti. Per ovviare a questo e alleviare all’animale lo stress di essere anestetizzato, lo zoo di Werribee Open Range ha chiesto la collaborazione degli animali stessi attraverso delle ricompense in cibo.

Hanno così insegnato ai grossi felini ad infilare la coda in una particolare fessura per riceve una ricompensa in cibo. All’inizio dell’addestramento la coda dell’animale veniva toccata dall’ago protetto della siringa per abituarlo, per poi iniziare a fare realmente l’iniezione e prelevare così il sangue. L’animale, ci dicono gli esperti dello zoo, probabilmente avverte il fastidio della puntura ma lo accetta in cambio del cibo. Un metodo non diverso quando si deve effettuare un esame rettale nelle femmine di rinoceronte. Grazie al cibo e alla fiducia che si instaura con gli addetti, i rinoceronti si sottopongono alla visita in cambio del cibo. Altro esempio riguarda i koala e le tartarughe che vengono attirati in determinate zone, per essere visitati, dal succulento e gustoso cibo vegetale fresco e croccante. Ai suricati, animali veloci e sempre in movimento, è stato insegnato a rimanere fermi in determinate zone e a non mischiarsi.

In questo modo gli esperti possono misurarne il peso con precisione e gli addetti possono nutrirli in egual misura assicurandosi che tutti mangino la loro razione di cibo. Ovviamente vi sono delle eccezioni. Alcune specie sono più difficili da addestrare rispetto ad altre mentre talune, invece del cibo, preferiscono dei giochini. Insomma, una trovata che unisce l’utile al dilettevole, che consente agli animali di scegliere loro stessi di sottoporsi agli esami ma possono decidere anche, in libertà, di ignorarli prevenendo situazioni di stress ma salvaguardando la loro salute allo stesso modo.