Perché l'antenna prende solo i canali Rai? La questione della banda del digitale terrestre

In seguito all'eliminazione di un canale TV dal digitale terrestre, torniamo a trattare altre questioni relative al mondo televisivo nostrano. Infatti, in alcuni contesti l'antenna potrebbe prendere solamente determinati canali, ad esempio quelli Rai.

Ebbene, una possibile causa per una problematica di questo tipo potrebbe essere legata all'orientamento o alla tipologia di antenna. Ovviamente ci sono miriadi di variabili in gioco, quindi risulta impossibile fornirvi un'indicazione precisa in questa sede: tuttavia, per intenderci, dovete sapere che in determinate zone potrebbe risultare necessario avere più antenne.

Queste ultime possono fare riferimento a bande diverse, ovvero il motivo per cui sul televisore si possono vedere solamente i canali Rai potrebbe risiedere nel fatto che questi ultimi si ricevono mediante una banda collegata all'antenna ancora funzionante, mentre gli altri canali TV non risultano più visibili in quanto l'altra o le restanti antenne stanno riscontrando problemi. Potrebbe dunque tornare utile comprendere se il tutto è orientato come si deve o meno.

In ogni caso, se proprio non si riesce a risolvere (dopo aver magari provato a effettuare la sintonizzazione del proprio TV a casa di un amico, per vedere se in quel contesto riesce effettivamente a "captare" i canali o meno, così come dopo aver verificato che non ci sia qualche dispositivo HDMI collegato con un cavo non ben schermato e potenzialmente in grado di creare interferenze, nonché dopo aver verificato che il cavo legato all'antenna sia in buone condizioni), potrebbe interessarvi contattare un antennista, così che un esperto possa seguire il vostro specifico caso. Al netto di questo, in questa sede risultava interessante approfondire quali sono generalmente alcuni degli scenari che si vengono a creare in questo contesto.