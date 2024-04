Ecco perché gli antichi Romani usavano i 'maiali da guerra' durante le battaglie

Nell'antichità, l'astuzia in battaglia si esprimeva anche attraverso l'uso di animali nei modi più insoliti e straordinari. Un esempio sorprendente di questa tattica bellica riguarda l'impiego dei maiali da guerra, usati dai Romani come contromisura efficace contro gli elefanti da guerra nemici.

Questi animali, infatti, venivano spinti al centro delle ostilità, dove il loro stridulo grido era in grado di terrorizzare gli elefanti, spingendoli alla fuga e causando spesso una disastrosa calpestata tra le fila nemiche. Storici come Polyaenus e Aelian narrano come durante l'assedio di Megara nel 266 a.C., i difensori, disperati, ricorsero a una tattica estrema: cosparsero alcuni maiali con materiale infiammabile e, dopo averli incendiati, li spinsero contro gli elefanti da guerra di Antigono II Gonatas.

Il terrore infuso dalla vista dei maiali ardenti e dalle loro urla fece sì che gli elefanti, presi dal panico, si rivoltassero contro il proprio esercito, provocando una vera e propria carneficina. Questa pratica non era isolata a un unico evento storico (ma queste creature hanno davvero paura dei topi?).

Anche Plinio il Vecchio e Aelian testimoniano l'efficacia di tale strategia, notando come il minimo grido di un maiale potesse spaventare gli elefanti, tanto che i Romani arrivarono a sfruttare questa paura in diverse battaglie, come quella contro Pirro nel 275 a.C., utilizzando non solo maiali ma anche arieti con corna per aumentare l'effetto terrorizzante.

La leggenda narra che persino Alessandro Magno fu informato di questa arma segreta durante le sue campagne in India. Nonostante la bizzarria di questa tattica, l'uso dei maiali come arma psicologica dimostra una comprensione profonda della psicologia animale e della guerra psicologica, elementi che trasformavano il campo di battaglia in teatro di strategie tanto crudeli quanto ingegnose.

