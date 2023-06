Perché gli antichi romani hanno versato gesso liquido su queste bare?

Le pratiche funerarie non sono tutte uguali. Se gli egizi avevano la mummificazione, l'insolita pratica funeraria romana prevedeva di versare gesso sui resti dei propri cari per un motivo che gli addetti ai lavori non avevano ancora compreso del tutto. Adesso finalmente abbiamo trovato una risposta plausibile.

Durante la sepoltura, una forma liquida di gesso minerale, utilizzato per realizzare il misterioso "cemento romano", veniva versata nella bara, coprendo il corpo del defunto e infine indurendosi. Si crea in questo modo una cavità negativa dove la forma, le dimensioni e la posizione originaria del defunto sono perfettamente conservate come un calco.

In tutta Europa e Nord Africa sono state trovate 45 sepolture di questo tipo. Quest'ultima in genere contiene solo una persona per bara, ma le loro scansioni hanno rivelato che una delle bare di gesso conteneva una famiglia di due adulti e un bambino. "I contorni dei tre individui nel gesso possono essere visti ad occhio nudo, ma è difficile distinguere la relazione dei corpi tra loro e riconoscere come erano vestiti o avvolti", afferma la professoressa Maureen Carroll, presidente di archeologia romana presso l'Università di York.

"Una commovente storia familiare", affermano gli addetti ai lavori. Purtroppo, però, il lavoro degli scienziati non è stato in grado di capire perché i romani occasionalmente optassero per questo tipo di sepoltura, anche se sembra essere associata a persone di alto rango sociale. Lo studio recente, però, è stato possibile grazie a tecnologie di scansione avanzate e siamo sicuri che prima o poi gli scienziati troveranno una risposta.