Perché gli anziani hanno nasi e orecchie più grandi? La risposta vi stupirà

Vi siete mai chiesti per quale motivo le persone più in là con gli anni abbiano solitamente dei grandi nasi e delle orecchie prominenti? Quest'ultimi, in realtà, 'sembrano' diventare sempre più grandi col passare degli anni... ma non è così.

Più che una vera e propria crescita, dobbiamo parlare di "rilassamento". Secondo uno studio condotto in Giappone nel 1996 e da una ricerca italiana condotta nel 1999 dall’Università di Milano, durante il passare degli anni il padiglione auricolare subisce un progressivo rilassamento della cartilagine, che porta ad apparire più grande.

Lo stesso vale anche per quanto riguarda il nostro organo olfattivo: le narici si allargano e la cartilagine alla punta si allenta, facendolo apparire più grosso. Nonostante alcune persone anziane abbiano il cervello come dei venticinquenni, questo fatto sembra essere inevitabile (almeno fin quando smetteremo di invecchiare).

A causa della gravità e del passare del tempo, infatti, i nostri nasi e i nostri lobi delle orecchie - composti di cartilagine - si abbassano e sembrano diventare più grandi. Ciò si verifica anche perché le labbra e le guance degli anziani perdono il loro volume col passare degli anni, facendo sembrare tutto il resto relativamente più grande.

Certo, ovviamente non tutti gli esseri umani condividono lo stesso destino e mentre alcuni hanno questi organi più o meno prominenti, altri invece no. A proposito, questo è il motivo del caratteristico odore delle persone anziane.