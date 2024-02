Perché l'app di Facebook fa rumore quando carica? È un bug, come risolvere

Da qualche giorno, molti utenti Facebook lamentano la presenza di un fastidioso rumore nel momento in cui aprono l’applicazione e provano ad aggiornare il News Feed. Nella fattispecie, il client del colosso americano riprodurrebbe un suono simile al cinguettio di un uccello, ma non è una nuova funzione.

Come sottolineato da Matt Navarra, si tratta di un bug riconosciuto in via ufficiale da Facebook. Uno sviluppatore del team di Facebook che si occupa dell’applicazione, infatti, su Thread ha affermato che “se sentite un cinguettio mentre effettuate lo scrolling dell’app Facebook, non è colpa vostra o del vostro iPhone. Siamo a conoscenza del problema tecnico e ci stiamo lavorando su per risolverlo”.

Nel frattempo, però, Navarra evidenzia che è possibile disattivarlo attraverso pochi semplici tap: basta aprire l’applicazione Facebook, quindi cliccare sull’icona della rotella in alto a destra, fare uno scrolling verso il basso e sotto “Preferenze” fare tap su “Media”. A questo punto, nel nuovo pannello che si aprirà disattivate il toggle vicino a “suoni in-app” ed il gioco è fatto. Avete provato a seguire questa procedura? Fatecelo sapere tramite i commenti.

Sempre dal fronte Meta, di recente Facebook ed Instagram hanno lanciato nuovi strumenti di protezione per i minori, allo scopo di evitare potenziali nuovi abusi.