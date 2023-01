Ecco perché l'App 'Meteo' del tuo telefono non indovina mai le previsioni

Vi è mai capitato che l'App del vostro telefono vi segnalasse l'arrivo della pioggia e poi, arrivati al momento fatidico, magari dopo aver portato l'ombrello con voi o aver rimandato la lavatrice, non è successo nulla? No, non è (solo) colpa del vostro smartphone e non usatela come scusa per rimpiazzarlo con il nuovo modello di iPhone.

Le previsioni meteo possono essere estremamente volubili e il tempo è talmente imprevedibile che difficilmente le nostre previsioni possono indovinare sempre. Non era raro a dicembre vedere persone in maniche corte, specialmente al sud Italia, e oggi dopo neanche un mese rivederle equipaggiati contro il gelo degli ultimi giorni.

Inoltre, con gli effetti del riscaldamento globale le previsioni meteorologiche sono più "confuse" che mai. Le previsioni - quindi anche quelle che vedete sulla vostra App - vengono create sulla base di modelli di simulazione che utilizzano dati storici per prevedere temperatura e umidità, precipitazioni, andamento del vento e cambiamenti del microclima.

Non tutti i meteorologi utilizzano gli stessi modelli o interpretano i dati allo stesso modo: quindi non è raro trovare risultati differenti in base a dove si guarda. E con il passare del tempo andrà sempre peggio. Gli scienziati ci hanno già avvisato che a causa del cambiamento climatico ci saranno degli eventi meteorologici estremi.

Pensate, infatti, che i fenomeni atmosferici violenti si sono triplicati negli ultimi anni: nel 2010 ce ne sono stati in totale 362, mentre nel 2018 ben 1.042, quasi il 170% in più!