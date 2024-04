Perchè l'app PostePay e BancoPosta chiede l'accesso ai dati per funzionare?

Da diversi giorni, le applicazioni di PostePay e BancoPosta su Android sono al centro delle polemiche in quanto, alla loro apertura, chiedono l’accesso ai dati dello smartphone altrimenti non possono essere utilizzate.

Sono tanti gli utenti coinvolti, che sui social hanno manifestato il loro malcontento per la comparsa del popup incriminato, in cui si legge quanto segue: “al fine di prevenire potenziali frodi e assicurarti un’esperienza ancora più sicura nell’utilizzo delle sue applicazioni, Poste Italiane introduce un nuovo presidio di sicurezza. Clicca sul bottone “Vai alle impostazioni” e autorizza l’App Poste Italiane ad accedere ai dati per rilevare la presenza di eventuali software dannosi. La funzionalità è obbligatoria, attivala subito. In assenza di tale autorizzazione hai a disposizione un numero massimo di 3 accessi dopo i quali non ti sarà più possibile accedere ed operare in app”.

Come riportato dai colleghi de Il Giornale, la questione è finita al centro di un’interrogazione di Altroconsumo: l’associazione dei consumatori ha infatti ritenuto opportuno sollecitare il Garante della Privacy affinchè apra un’indagine per verificare se tale pratica sia corretta ed in linea con le procedure di protezione dei dati personali. Altroconsumo infatti riferisce che questa potrebbe essere una violazione della normativa europea del GDPR.

Poste Italiane, in risposta ad una richiesta arrivata da Altroconsumo, ha affermato che “la normativa europea, per aumentare il livello di sicurezza dei sistemi di pagamento e al fine di contrastare le frodi realizzate sui canali online, prevede che gli intermediari si dotino di soluzioni anti-malware”. Conseguentemente, dando il consenso, l’applicazione sarebbe in grado di accedere ai dati presenti sullo smartphone e quindi "intercettare eventuali software malevoli installati involontariamente dai titolari di carte di pagamento e conti correnti sui propri device”, fungendo da antivirus.

Secondo Altroconsumo però tale spiegazione non sarebbe convincente, in quanto accettando le condizioni si autorizza l’app a “monitorare l'attività di altre app installate sul telefono (comprese quindi quelle per l'home banking di altri istituti bancari o carte di credito) con quale frequenza le utilizziamo, e quale sia il nostro gestore telefonico (ovvero riveliamo a Poste, che gestisce l'operatore Poste Mobile, di quale suo concorrente siamo clienti)””. Ma non è tutto, perchè l’associazione osserva anche che “una richiesta di consenso non deve mai bloccare la fruizione del servizio se si decide di non concederlo”. Cosa che avviene con PostePay e Bancoposta.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su