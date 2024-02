Perché Apple sta aggiungendo il supporto RCS su iPhone? Le prime indiscrezioni

A novembre, vi avevamo spiegato che Apple avrebbe iniziato a supportare i messaggi RCS su iOS a causa delle forti pressioni dell'Unione Europea in tal senso. Tuttavia, l'esclusione di iMessagge dai servizi Gatekeeper del Digital Markets Act avrebbe potuto frenare il progetto della Mela Morsicata. A quanto pare, però, così non è stato.

Solo una settimana fa, infatti, Messaggi di Apple è uscito dalla lista dei Gatekeeper secondo il Digital Markets Act dell'Unione Europea: ciò significa che Apple non dovrà aprirsi allo standard RCS nel prossimo futuro nell'Eurozona, il che avrebbe potuto infine spingere la compagnia a mettere da parte i progetti per l'implementazione dei messaggi RCS di Google sugli iPhone. Eppure così non è stato, e stavolta c'è lo zampino di un colosso globale diverso dall'UE.

Stiamo ovviamente parlando della Cina. Come spiega Daring Fireball, infatti, pare che Pechino voglia varare un piano nazionale per imporre a tutti i produttori di smartphone compatibili con il 5G di supportare lo standard RCS. Per Apple, dunque, la scelta potrebbe essere quella di "aprirsi" alla comunicazione RCS o di lanciare gli iPhone senza modem 5G sul mercato cinese, mettendoli in gravissima difficoltà di fronte alla concorrenza di produttori cinesi come Huawei, Honor, OPPO e Xiaomi.

Tuttavia, qualora la misura cinese dovesse effettivamente entrare in vigore, essa riguarderà solo la Cina e il suo mercato smartphone, e non tutto il mondo. Un po' come per il DMA - la cui entrata in vigore porterà allo scorporo dell'App Store europeo di Apple da quello per il resto del mondo - è possibile che anche a questo giro la Mela Morsicata adotti un approccio diversificato a seconda del mercato.

Per esempio, il colosso di Cupertino potrebbe aprire l'app Messaggi allo standard RCS solo in Cina, evitando di fare lo stesso nei mercati in cui non è costretta a farlo, come quello europeo o quello americano. L'altra possibilità, ovviamente, è quella che l'implementazione dei messaggi RCS nell'omonima app avvenga su scala globale, dando ascolto alle richieste degli utenti di tutto il mondo.