Ecco perché Apple ha causato ritardi ad update Telegram: il motivo vi stupirà

L’ultimo aggiornamento di Telegram con novità per Emoji e Premium è stato rilasciato qualche giorno fa ma, in realtà, avrebbe dovuto vedere le pagine del Play Store e dell’App Store per iOS molto tempo fa. Ora sappiamo perché Apple ha causato ritardi al rilascio dell’update del servizio di messaggistica.

Stando a quanto ripreso da 9to5Mac, le emoji animate introdotte da Telegram con questo update non sono piaciute ad Apple per una semplice ragione: erano troppo simili alle emoji iOS. Un portavoce di Apple ha confermato al portale statunitense che alcune delle nuove emoji di Telegram presentavano gli stessi nomi di quelle proposte dalla Mela e, secondo le linee guida dell'App Store, gli sviluppatori di terze parti non possono creare app “troppo simili a un prodotto Apple esistente”. Per tale ragione, il colosso di Cupertino avrebbe chiesto modifiche a Durov e soci.

A tale proposito, dopo le accuse rivolte a Apple, lo stesso fondatore di Telegram ha osservato quanto segue: “A seguito dell'ampia copertura mediatica del mio post precedente, Apple ci ha risposto con la richiesta di ridurre le funzionalità del prossimo aggiornamento di Telegram rimuovendo le Telemoji, versioni migliori delle emoji standard in formato vettoriale con animazione. Questa è una mossa sconcertante da parte di Apple, poiché Telemoji creerebbe una dimensione completamente nuova per le loro emoji statiche a bassa risoluzione e arricchirebbe notevolmente il loro ecosistema. Ma a lungo termine, questo è un vantaggio per Telegram: ora renderemo Telemoji ancora più unico e riconoscibile. Inoltre, nell'aggiornamento di oggi, abbiamo incluso altri 10 pacchetti di emoji, insieme alla possibilità per qualsiasi utente di caricare i propri”.

Questo cambiamento repentino delle Telemoji dovrebbe indirettamente riguardare anche la versione Android dell’app, la quale dovrebbe vedere le stesse modifiche alle emoticon.