Perché Apple ha interrotto lo sviluppo di iOS 18? C'entrano iPhone 16 e l'IA

Come un fulmine a ciel sereno, la scorsa settimana abbiamo scoperto che Apple ha interrotto i lavori su iOS 18 e sui suoi nuovi sistemi operativi per iPad e Mac per focalizzarsi sulla correzione di bug e problemi software. Oggi, un nuovo report svela l'ambizioso piano software di Apple per il 2024, contestualizzando lo stop allo sviluppo di iOS 18.

Come al solito, la fonte del report è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'edizione settimanale della sua newsletter Power On ha confermato che lo stop è stato deciso nientemeno che da Craig Federighi, il Vicepresidente di Apple per l'Ingegneria del Software, e che il suo scopo principale è quello di migliorare le performance di iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15 risolvendo bug e altri problemi accumulati negli ultimi mesi.

Al di sotto di questo obiettivo, però, ce ne sarebbe un altro: iOS 18 sarà un aggiornamento software enorme, perché Apple si concentrerà sull'IA nel tentativo di rimettersi in pari con la concorrenza del mercato Android. In particolare, sembra che il lancio di Google Pixel 8 e 8 Pro, che sfruttano ampiamente l'IA generativa per l'editing fotografico, video e audio, abbia colpito gli executive di Cupertino. Parimenti, anche le possibilità offerte da ChatGPT e dagli altri Large Language Model sulla stessa falsariga - specie nel campo degli assistenti vocali digitali - hanno portato la Mela Morsicata a considerare attentamente il loro utilizzo.

In aggiunta, l'aggiornamento ad iOS 18 sarà ancora più importante perché, spiega sempre Gurman, iPhone 16 non porterà con sé grandi novità in termini di hardware: queste ultime, infatti, sono già state implementate tutte su iPhone 15, e ci vorrà almeno fino ad iPhone 17 per osservare dei cambiamenti marcati. In un contesto come questo, dunque, sarà il software a dover attirare gli utenti verso i nuovi Melafonini.

Ma perché interrompere lo sviluppo di iOS 18 proprio adesso, specie in virtù di questo ambizioso piano di Apple? Secondo Gurman, la risposta sarebbe piuttosto semplice: perché iOS 18 è ad un ottimo punto dello sviluppo. L'ultima volta che Cupertino ha fermato i lavori sulla nuova versione di iOS è stata quattro anni fa, nel 2019: all'epoca, l'azienda ha riorganizzato tutto il settore di sviluppo software dopo essere stata costretta a posticipare varie feature di iOS 12 ad iOS 13. A questo giro, invece, Apple avrebbe già completato la prima versione di iOS 18.

Insomma, pare proprio che il "periodo sabbatico" di una settimana che la Mela Morsicata si è appena presa servirà a ottimizzare un sistema operativo già avanzato, forse addirittura quasi pronto in molte sue parti. Proprio per questo, secondo Gurman, iOS 18 arriverà quasi certamente in tempo: i ritardi, insomma, non si faranno assolutamente sentire sul prodotto finale!