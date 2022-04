Perché Apple non permette di fare acquisti tramite Siri? È una questione di privacy

Dopo aver scoperto che Siri invecchia per errore alcuni utenti, un altro interessante retroscena sull'assistente vocale di Apple è emerso nelle scorse ore. In particolare, un report fa luce sull'assenza di una feature decisamente utile per Siri, ovvero la possibilità di fare acquisti online.

La capacità di fare shopping in rete parlando con un assistente vocale è infatti uno dei punti forti di Alexa di Amazon, che permette di piazzare ordini ed effettuare pagamenti sullo store digitale del colosso dell'ecommerce con pochi comandi vocali. La feature è invece totalmente assente da Siri, al punto che molti utenti si sono domandati il motivo di tale mancanza.

Un report di The Information spiega che Apple ha testato gli acquisti via Siri ben tre anni fa, nel 2019, ma ha infine deciso di non implementarli per via di problemi legati alla privacy degli utenti. A quanto pare, infatti, Apple avrebbe una policy sulla privacy molto più stringente di quella delle altre aziende, rendendo molto più complesso l'accesso ai dati degli utenti persino ai propri stessi ingegneri.

Per di più, le forti limitazioni del colosso di Cupertino hanno anche limitato servizi come Apple TV+ e Apple Maps, almeno in termini di integrazione con Siri. The Information, comunque, spiega che "Nel 2019, alcuni impiegati di Apple hanno esplorato la possibilità di permettere ai clienti di utilizzare Siri per acquistare app e altri prodotti e servizi online utilizzando la propria voce, in modo simile a quanto già permesso da Alexa ai clienti Amazon. Il progetto si è fermato a causa delle forti limitazioni di privacy di Apple, che impediscono ai Siri di legare l'ID Apple di un utente alla sua voce".

Lo stesso articolo spiega che questa non è la prima volta che Apple limita un proprio prodotto per garantire la sicurezza dei dati degli utenti: casi simili, al contrario, si sono verificati anche con App Store e Apple Card, mentre gli ingegneri dell'azienda avrebbe dovuto "trovare soluzioni creative o costose per risolvere lo scarso accesso ai dati degli utenti". Intanto, comunque, Siri è andata incontro ad un bug relativo alla privacy su iPhone, salvando le registrazioni vocali di alcuni utenti che ne avevano richiesto la cancellazione.