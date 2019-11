Ecco perchè Apple non sta pubblicizzando aggressivamente Apple TV+

Apple TV+ ha debuttato venerdì ma, come osservato da molti, Apple non ha attuato una strategia pubblicitaria aggressiva come fatto con iPhone 11 Pro o le nuove AirPods Pro. Il motivo è stato spiegato da alcuni analisti, sulla base dei dati sugli investimenti del colosso di Cupertino.

Secondo quanto riferito da iSpot.TV, Apple ha speso 14,9 milioni di Dollari in spot televisivi per Apple TV+ nel mese di Settembre, rispetto ai 28,6 milioni di Dollari per le pubblicità che promuovono il nuovo iPhone.

Ad ottobre, con l'avvicinarsi al lancio del 1 Novembre, Apple ha aumentato la spesa a 19,9 milioni di Dollari, mentre per iPhone si è passati a 38,6 milioni di Dollari.

A livello di marketing online, nel mese da poco concluso la società americana ha speso 1,7 milioni di Dollari per 139 pubblicità digitali, e 2,3 milioni di Dollari per 245 pubblicità di iPhone.

Complessivamente, la casa della Mela avrebbe speso 71,9 milioni di Dollari per promuovere iPhone e 40,3 milioni di Dollari per Apple TV+.

Qual è la ragione?

Secondo l'analista Dan Rayburn, la società americana avrebbe adottato un approccio più morbido a causa della carenza di contenuti rispetto a Netflix, Amazon Prime e Disney+. "I consumatori stanno affogando nei contenuti in questo momento, vista la massiccia presenza di servizi. Molti si stanno avvicinando al mercato in modo diverso. Per Apple non è una gara, è un lancio lento" ha affermato.

Di diverso avviso Daniel Ives di Wedbush Securities, secondo cui la strategia di marketing di Apple per TV+ sarebbe stata abbastanza aggressiva rispetto ad altri lanci, e prevede un aumento nel periodo delle festività natalizia e tra un anno, quando coloro che hanno attivato l'anno gratuito diventeranno abbonati paganti.