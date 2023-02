Perché Apple non ha tagliato posti di lavoro come altre Big Tech? L'approccio è differente

Il periodo dei licenziamenti delle Big Tech non è di certo passato inosservato, tanto che qualcuno ha iniziato a fare riferimento persino a un "tramonto dell'era d'oro della Silicon Valley", perlomeno per quel che riguarda il concetto di "costante espansione". Tuttavia, Apple non rientra nella lista delle Big Tech coinvolte.

In un periodo in cui purtroppo non è inusuale sentire fare riferimento a decine di migliaia di persone licenziate relativamente a grandi aziende del settore, non si è infatti mai parlato di particolari licenziamenti di massa per quel che riguarda la società di Cupertino. Come mai? Ebbene, come spiegato anche da Bloomberg e 9to5Mac, di mezzo c'è un approccio differente in termini di assunzioni.

Va infatti detto che, nel contesto della crescita dovuta al periodo pandemico, alcune Big Tech hanno effettuato miriadi di assunzioni, aspetto che ha contribuito, dopo che la situazione si è per certi versi "normalizzata", al ridimensionamento che si è visto nell'ultimo periodo. In quel periodo, però, Apple ha agito diversamente, incrementando il suo staff solamente del 20%.

Potrebbe sembrare un aumento non di poco conto, ma vale la pena notare che altre grandi aziende del mondo Tech hanno invece raddoppiato la propria "forza lavoro" nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022. In parole povere, Tim Cook e soci hanno adottato un approccio più "cauto" nel periodo pandemico, che sta ora consentendo ad Apple di evitare particolari licenziamenti di massa. Certo, anche a Cupertino il periodo non è dei migliori, considerando il rallentamento delle assunzioni, ma quantomeno si stanno evitando problematiche ulteriori. Per il resto, il fatto che Apple sia un'azienda particolarmente redditizia sta sicuramente aiutando nel contesto attuale.