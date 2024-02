Perché Apple ha rimosso le web app su iPhone? La teoria del CEO di Epic

Ormai è ufficiale: le Web App a schermo intero non funzioneranno più da iOS 17.4 in poi sul vostro iPhone. Ammesso che vi troviate in Europa, quantomeno. Ma quali sono i motivi di questo apparente passo indietro del sistema operativo per iPhone? Il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha una spiegazione.

Con un post su X, Sweeney ha infatti dichiarato che "sospetto che la vera ragione per cui Apple ha bloccato le PWA [Progressive Web Apps, le web app con visualizzazione a tutto schermo] in Europa è che i competitor potrebbero fare un lavoro nettamente migliore nel supporto di queste ultime, al contrario di quanto avviene con le funzionalità web volutamente ridotte di Safari, rendendole così dei competitor legittimi e non tassati per le app native". Le parole del CEO di Epic Games sono dunque molto dure, e meritano di essere analizzate nel dettaglio.

Innanzitutto, occorre chiedersi quale sia la ragione "ufficiale" del blocco delle PWA da parte di Apple con iOS 17.4. La Mela Morsicata ha spiegato che, al momento, la funzione non è compatibile con il DMA, perché le Web App di iOS sono state sviluppate utilizzando WebKit, che però non funziona con i browser web diversi da Safari. Ciò significa che le app andrebbero aperte unicamente utilizzando Safari, contrastando con la possibilità di modificare il browser di default di iOS richiesta dal DMA europeo.

Tuttavia, la via intrapresa da Apple - quella di eliminare le PWA su iOS - non ha convinto quasi nessuno, e in molti hanno sottolineato che l'azienda potrebbe semplicemente rivedere o riscrivere alcune parti di WebKit per "aprirlo" ai browser terzi, o permettere che questi ultimi implementino un'architettura per le web app diversa da quella proprietaria della Mela Morsicata.

Secondo Tim Sweeney, il colosso di Cupertino avrebbe adottato la strategia del blocco della feature per paura che i competitor - come Microsoft e Google - possano implementare delle architetture per Web App migliori di quella di Safari e di Apple stessa, che in effetti presenta ancora numerose falle, a partire dalla scarsa allocazione di RAM e di memoria permessa alle PWA, che di fatto le rende impossibili da paragonare ai software disponibili sull'App Store.

Per Sweeney, dunque, il timore di Apple sarebbe che le Web App per browser diversi da Safari finiscano per diventare delle valide alternative ai software per iOS presenti sull'App Store, godendo inoltre della circolazione "via web" tipica delle PWA, che le mette al riparo dai costi legati al marketplace di Cupertino e, soprattutto, dalla nuova Core Technology Fee di Apple. Difficile, però, che Apple stessa arrivi a confermare un'ipotesi così provocatoria.