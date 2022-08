Perché Apple ha saltato l'iPhone 9? Le teorie e le dichiarazioni

Mentre ci avviciniamo a grandi falcate alla data del keynote Apple per iPhone 14, a distanza di anni c'è ancora una domanda che in molti si chiedono: per quale motivo, nel 2018, Apple ha deciso di non presentare l'iPhone 9?

Il dispositivo sarebbe stato diretta conseguenza del predecessore iPhone 8, presentato nel 2017 insieme all'iPhone X, primo smartphone della mela dotato di notch superiore.

Purtroppo siamo nel campo delle pure speculazioni, ma la sua assenza o quella di un modello 8S ha stupito un po' tutti, dal pubblico agli addetti ai lavori, eppure in quel di Cupertino di indizi ce ne avevano già dati parecchi.

Non è un caso, infatti, che insieme ad iPhone 8 Apple abbia presentato la "nuova generazione di iPhone". Correva il decimo anniversario del primo smartphone con la mela e quella "X" sul nome, di fatto, rappresentava già di per sé un numero superiore in serie rispetto a un eventuale 9, che in questo modo avrebbe stonato.

A questo punto, si arriva alle dichiarazioni di Tim Cook che, all'epoca del lancio, spiegò come l'8 e l'X fossero dispositivi differenti in tutto e per tutto. L'iPhone X non solo non stava rimpiazzando la serie, ma ne rappresentava una nuova. Non aveva un predecessore e, soprattutto, il suo lancio in contemporanea con la serie classica era un atto dovuto per maggiore trasparenza nei confronti degli utenti, per non farli sentire "presi in giro" dal lancio di un dispositivo per certi versi migliore dopo poco.

